Social: è morta la giovane YouTuber che insegnava a fare l’uncinetto in maniera divertente (e virale) (Di lunedì 31 gennaio 2022) Melanie Ham, l’insegnante di uncinetto più popolare di YouTube con quasi 820.000 iscritti al suo canale, lascia il marito e due figli a 36 anni, a causa di una rara forma di cancro al rene combattuta fino all’ultimo, ma che non le ha lasciato scampo. Melanie Ham, la celebre YouTuber scomparsa lo scorso 12 Gennaio – ComputerMagazine.itIn dieci anni, i suoi video-tutorial di lavori all’uncinetto e fai-da-te erano diventati virali, dapprima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Attraverso YouTube, è riuscita a coinvolgere più di 800.000 iscritti, per un totale – ad oggi – di oltre 70 milioni di visualizzazioni. Sui suoi Social, dal Gennaio 2019 Melanie Ham aveva parlato anche della sua malattia, raccontando come i medici avessero rilevato nel suo rene una massa sospetta, riconosciuta poi pochi mesi dopo come ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Melanie Ham, l’insegnante di uncinetto più popolare di YouTube con quasi 820.000 iscritti al suo canale, lascia il marito e due figli a 36 anni, a causa di una rara forma di cancro al rene combattuta fino all’ultimo, ma che non le ha lasciato scampo. Melanie Ham, la celebrescomparsa lo scorso 12 Gennaio – ComputerMagazine.itIn dieci anni, i suoi video-tutorial di lavori ale fai-da-te erano diventati virali, dapprima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Attraverso YouTube, è riuscita a coinvolgere più di 800.000 iscritti, per un totale – ad oggi – di oltre 70 milioni di visualizzazioni. Sui suoi, dal Gennaio 2019 Melanie Ham aveva parlato anche della sua malattia, raccontando come i medici avessero rilevato nel suo rene una massa sospetta, riconosciuta poi pochi mesi dopo come ...

Advertising

RaiNews : È morta al Bambino Gesù la bimba di due anni arrivata ieri da Catanzaro a Roma in gravi condizioni dopo aver contra… - hankercrush : ? modo di fare. Per chi mi segue su Instagram può benissimamente confermare come io, su quel social, sia praticamen… - Fprime86 : RT @SkyTG24: #Covid, è morta la zia di #Fedez: era risultata positiva al Covid e lottava da 20 anni contro una malattia. L’annuncio del can… - SkyTG24 : #Covid, è morta la zia di #Fedez: era risultata positiva al Covid e lottava da 20 anni contro una malattia. L’annun… - ric_leao_ : @dvscom_ Ksjdkshsjshs se n fosse uma rede social tao morta iria msm -