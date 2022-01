Smog, a Milano 25 giorni fuorilegge a gennaio. Sono stati 61 in tutto il 2021. Legambiente: “L’aria è opprimente, ma Regione in silenzio” (Di lunedì 31 gennaio 2022) gennaio 2022 è uno dei mesi più inquinati dell’ultimo decennio a Milano. È quanto si apprende dal report di Amat, l’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio: in 25 giorni, sui primi 29 dell’anno, i livelli del Pm10 nelL’aria hanno superato la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. Per la legge europea dovrebbero essere al massimo 35 sull’intero anno. Durante tutto il 2021, l’anno migliore dal 2000, Sono stati 61 i giorni “rossi”. La Regione Lombardia, nell’ultimo bilancio sulla qualità delL’aria, avvalorava il fatto che “nel 2021 si è confermato un trend in miglioramento sia per il particolato che per il biossido di azoto”. Una tendenza che però pare si sia invertita in questi primi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022)2022 è uno dei mesi più inquinati dell’ultimo decennio a. È quanto si apprende dal report di Amat, l’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio: in 25, sui primi 29 dell’anno, i livelli del Pm10 nelhanno superato la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. Per la legge europea dovrebbero essere al massimo 35 sull’intero anno. Duranteil, l’anno migliore dal 2000,61 i“rossi”. LaLombardia, nell’ultimo bilancio sulla qualità del, avvalorava il fatto che “nelsi è confermato un trend in miglioramento sia per il particolato che per il biossido di azoto”. Una tendenza che però pare si sia invertita in questi primi ...

