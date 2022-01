(Di lunedì 31 gennaio 2022) Un'inchiesta della Guardia di finanza partita da Rimini coinvolge numerose regioni: raffica di arresti e perquisizioni. L'organizzazione è accusata di aver intascato illecitamente gli incentivi previsti dal decreto Rilancio del 2020 per contrastare la crisi causata dalla pandemia

Advertising

repubblica : Sismabonus, bonus facciate e falsi crediti d'imposta: scoperta maxi frode da 440 milioni sui fondi Covid - LaStampa : Bonus facciate e sismabonus, scoperta maxi frode da 440 milioni di euro - messina_oggi : RIMINI (ITALPRESS) - Maxi frode da 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate, int… - TeoloMassimo : RT @messveneto: Bonus facciate e sismabonus, scoperta maxi frode da 440 milioni di euro: Blitz della Finanza: 35 misure cautelari, 78 indag… - gazzettamodena : Bonus facciate e sismabonus, scoperta maxi frode da 440 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Sismabonus bonus

RIMINI - Maxi frode da 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni,facciate, introdotti tra le misure di sostegno emanate dal Governo con il Decreto rilancio durante la fase più acuta dell'emergenza Covid per aiutare le imprese e i commercianti in ...... che ha operato secondo il seguente iter criminis comune alle tre casistiche di crediti d'imposta fittizi generati (locazioni,e Bonusfacciate): - tramite professionisti compiacenti, ...Un’inchiesta della Guardia di finanza partita da Rimini coinvolge numerose regioni: raffica di arresti e perquisizioni. L’organizzazione è accusata di aver intascato illecitamente gli incentivi previs ...I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, nonché della co ...