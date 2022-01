Sileri ottimista | ' Dopo il 31 marzo lo stato di emergenza potrebbe terminare'

Advertising

GMiaooooooooooo : #Sileri è ottimista se pensa di rendermi la vita difficile. Non conosce mia madre ?? - camillaripani : @dottorbarbieri @GermanoBonaveri Davvero Sileri (e chi come lui) crede che il risentimento di milioni di persone os… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri ottimista

Globalist.it

"Forse" ha aggiunto, "andrebbe ripensato anche il Green pass, in base all'andamento del virus, e anche il tipo di vaccinazione, che tra l'altro andrà rimodulata, fatta su persona'. Nel ...Ancora piùPierpaolo, sottosegretario del Ministero della Salute, che ha parlato di un vero ritorno alla normalità già nel prossimo periodo. Tag: Coronavirus Green Pass Sanità ...Il sottosegretario alla Salute: "Andrebbe ripensato anche il Green pass, in base all'andamento del virus, e anche il tipo di vaccinazione, che tra l'altro andrà rimodulata, fatta su persona".Lunedì 31 gennaio in Cdm potrebbe arrivare la proroga dell’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto. Cinque persone sono finite in carcere, accusate per le devastazioni e i saccheggi dei negozi ...