Sileri | Il 31 marzo è probabile che non sarà prorogato lo stato di emergenza

(Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Il 31, quando scadrà l'attualedi, "èche non. Per fineabbandoneremo tante delle attuali restrizioni". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ai microfoni di Metropolis, sulla piattaforma del gruppo GEDI-Repubblica. "La circolazione del viruspiù limitata - ha spiegato - pian piano toglieremo le mascherine prima all'aperto e successivamente al chiuso e andrà poi rimodulato il Green Pass e la campagna vaccinale, sulla base della reale esigenza sanitaria". "L'Italia è come un paziente che sta uscendo dalla fase acuta, e la terapia va adesso modulata in base al decorso". Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sieri, ai microfoni di Metropolis, ...

Per fineabbandoneremo tante delle attuali restrizioni'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ai microfoni di Metropolis, sulla piattaforma del gruppo GEDI - Repubblica. ..."Credo che il 31 dilo stato di emergenza non sarà prorogato". A esporsi sul futuro delle misure anti Coronavirus in vigore in Italia è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto a Metropolis , ...Il sottosegretario alla Salute: "Andrebbe ripensato anche il Green pass, in base all'andamento del virus, e anche il tipo di vaccinazione, che tra l'altro andrà rimodulata, fatta su persona".Dopo due anni potrebbe cadere lo Stato d'emergenza, criticato da più parti come inutile forzatura in questa ultima fase della pandemia.