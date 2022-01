Settima vittoria di fila per Atlanta, 4 punti di Gallinari (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Settima affermazione consecutiva per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo della State Farm Arena, di fronte ad oltre 17mila tifosi, gli Hawks confermano il gran momento superano i Los Angeles Lakers per 129-121 con 36 punti messi a segno da Young, top-scorer dell'incontro. Incide poco, tra i padroni di casa, l'azzurro Danilo Gallinari, a referto con 4 punti, 5 rimbalzi e un assist in 25 minuti di impiego. Decimo successo di fila per i Phoenix Suns, che si confermano leader ad Ovest battendo per 115-110 i San Antonio Spurs con 28 punti di Booker e 26 di Bridges. Cadono i Milwaukee Bucks, trafitti in casa dai Denver Nuggets per 136-100 nonostante i 29 punti, tra i campioni in carica, del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –affermazione consecutiva pernella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo della State Farm Arena, di fronte ad oltre 17mila tifosi, gli Hawks confermano il gran momento superano i Los Angeles Lakers per 129-121 con 36messi a segno da Young, top-scorer dell'incontro. Incide poco, tra i padroni di casa, l'azzurro Danilo, a referto con 4, 5 rimbalzi e un assist in 25 minuti di impiego. Decimo successo diper i Phoenix Suns, che si confermano leader ad Ovest battendo per 115-110 i San Antonio Spurs con 28di Booker e 26 di Bridges. Cadono i Milwaukee Bucks, trafitti in casa dai Denver Nuggets per 136-100 nonostante i 29, tra i campioni in carica, del ...

