Sesso per curare le pazienti, l’accusa al ginecologo Miniello: «Ha causato alle sue vittime malattie psichiche insanabili» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Emergono nuovi particolari sul caso del ginecologo di Bari, Giovanni Miniello, arrestato il 30 novembre scorso e accusato di aver abusato sessualmente delle sue pazienti con la scusa di doverle curare. Violenze che hanno causato nelle giovani donne lesioni personali di tipo «cronico» consistite in «malattia psichica insanabile» e «disturbo da stress post traumatico». In tutto sono 29 gli episodi di violenza sessuale e lesioni aggravate ricostruiti dalla Procura di Bari, 16 le presunte vittime (in alcuni casi studentesse universitarie di medicina delle quali il medico avrebbe abusato quando era docente della scuola di specializzazione in ginecologia). Secondo le accuse, alle donne Miniello proponeva rapporti sessuali che, secondo una sua teoria del ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Emergono nuovi particolari sul caso deldi Bari, Giovanni, arrestato il 30 novembre scorso e accusato di aver abusato sessualmente delle suecon la scusa di doverle. Violenze che hannonelle giovani donne lesioni personali di tipo «cronico» consistite in «malattia psichica insanabile» e «disturbo da stress post traumatico». In tutto sono 29 gli episodi di violenza sessuale e lesioni aggravate ricostruiti dalla Procura di Bari, 16 le presunte(in alcuni casi studentesse universitarie di medicina delle quali il medico avrebbe abusato quando era docente della scuola di specializzazione in ginecologia). Secondo le accuse,donneproponeva rapporti sessuali che, secondo una sua teoria del ...

