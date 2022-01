Serie A | Zangrillo tuona | “5 000 spettatori allo stadio? Regola contraria al buon senso”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Loè l’ambiente più sicuro. Tutti i tesserati sono sottoposti a vincoli, delle volte anche troppo severi, per tutelare il gruppo squadra. E soprattutto loè un ambiente aperto, quindi secondo me è completamente fuori luogo una limitazione come quella condivisa dai club diA. Quando limiti l’accesso a 5.000, questi inoltre si assembrano e non usano la mascherina: abbiamo applicato unache ci fa stare a posto con la coscienza, ma èal“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Alberto, primario di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il medico italiano ha espresso le proprie perplessità sulla norma accettata ...

Il presidente Alberto e Andres Blazquez, manager di 777 Partners, rappresentano il Genoa nell'assemblea della Lega A. Non è presente l'ex presente Enrico Preziosi che dopo la cessione del club agli ... Comunque, ora è al San Raffaele e secondo il medico personale, il professore Alberto, ci ... In cambio di assicurazioni: oltre alla possibilità di essere nominato senatore a vita anche ... GENOVA - Aspettando Amiri, il Genoa non sta con le mani in mano sul mercato. Doveva essere una rivoluzione per cambiare la squadra in caduta libera e Spors ci sta provando. Visto che come da giorni è ... Zangrillo e Blazquez rappresentano il Genoa nell'assemblea di Lega serie A. Tra i punti principali, le delibere per la gestione del Covid ...