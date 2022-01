Serie A: Olimpia Milano - Fortitudo Bologna 74-64 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il ritorno in campionato dell’Olimpia, che di fatto ha utilizzato due stranieri in meno dei sei consentiti (cinque sono andati in campo, ma Kell è uscito subito per infortunio) e tantissimo spazio agli italiani, vale la vittoria... Leggi su europa.today (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il ritorno in campionato dell’, che di fatto ha utilizzato due stranieri in meno dei sei consentiti (cinque sono andati in campo, ma Kell è uscito subito per infortunio) e tantissimo spazio agli italiani, vale la vittoria...

_Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: L'Olimpia Milano batte la Fortitudo e si riprende la vetta, Brescia infila la sesta vittoria consecutiva e sale al terzo… - Eurosport_IT : L'Olimpia Milano batte la Fortitudo e si riprende la vetta, Brescia infila la sesta vittoria consecutiva e sale al… - lamarghe002 : Ma che ne sanno le persone che tifano squadre come l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna beccatevi sto derthona bask… - Nutizieri : Troppa Olimpia per la Fortitudo Bologna: sconfitta a Milano per la Effe - sportface2016 : #Basket, #SerieA1: cronaca e tabellino di #OlimpiaMilano-#FortitudoBologna 74-64 -