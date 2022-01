Serie A: lettera di sfiducia a Gravina, la mossa di Lotito (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Serier A nel caos più totale, inviata una lettera di sfiducia al presidente Gabriele Gravina. Claudio Lotito tenta il golpe. Un vero e proprio terremoto quello che sta investendo la massima Serie del calcio italiano. Il Covid 19, i protocolli, la chiusura degli stadi, poi la parziale riapertura, non hanno fatto altri che alimentare polemiche e tensioni. La presidente della Serie A manca di polso, Gabriele Gravina ha solo minacciato sanzioni ma poi non ha mai fatto nulla. Come nel caso della Superlega. Caos Serie A, Gravina in bilico Corriere della Sera riferisce di una lettera di sfiducia per Gabriele Gravina: “Sabato è stata inviata una lettera ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lar A nel caos più totale, inviata unadial presidente Gabriele. Claudiotenta il golpe. Un vero e proprio terremoto quello che sta investendo la massimadel calcio italiano. Il Covid 19, i protocolli, la chiusura degli stadi, poi la parziale riapertura, non hanno fatto altri che alimentare polemiche e tensioni. La presidente dellaA manca di polso, Gabrieleha solo minacciato sanzioni ma poi non ha mai fatto nulla. Come nel caso della Superlega. CaosA,in bilico Corriere della Sera riferisce di unadiper Gabriele: “Sabato è stata inviata una...

