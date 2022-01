Serie A, la decisione del Giudice Sportivo: Atalanta Torino va giocata (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Giudice Sportivo ha deciso che il match tra Atalanta e Torino va giocato. Novità anche su Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia Novità in Serie A, dove il Giudice Sportivo ha deciso che il match tra Atalanta e Torino, che non si era giocato a causa dei numerosi positivi nella squadra granata, va giocato. Fiorentina–Udinese e Salernitana–Venezia, invece, rimangono sub iudice in attesa di nuova documentazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilha deciso che il match trava giocato. Novità anche su Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia Novità inA, dove ilha deciso che il match tra, che non si era giocato a causa dei numerosi positivi nella squadra granata, va giocato. Fiorentina–Udinese e Salernitana–Venezia, invece, rimangono sub iudice in attesa di nuova documentazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

