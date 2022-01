Serie A | Giudice sportivo | Atalanta - Torino si deve giocare

Advertising

DiMarzio : #SerieA, da #AtalantaTorino a #FiorentinaUdinese e #SalernitanaVenezia: le decisioni del Giudice sportivo - ItalianSerieA : New post: GIUDICE SPORTIVO, PRIMAVERA 1 TIMVISION – 15ª GIORNATA - infoitsport : Calcio: Giudice Sportivo Serie A, Atalanta-Torino si deve giocare - MCalcioNews : Serie A, Giudice sportivo: la decisione definitiva riguardo Atalanta-Torino - news24_inter : Ancora niente di deciso per #BolognaInter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Giudice

...la decisione sulle altre due gare della 20giornata diA sospese, Salernitana - Venezia e Fiorentina - Udinese : le società avranno a disposizione un'altra settimana per fornire alnuova ...Atalanta - Torino va giocata. Lo ha deciso ilsportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea in merito al match non disputato lo scorso 6 gennaio per l'emergenza covid. Per quanto riguarda Salernitana - Venezia e Fiorentina - Udinese, non ...L'avvocato Mattia Alfano, in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it si esprime sulla decisione del giudice sportivo relativamente alle partite di Serie A che erano state rinviate.È stata resa nota la decisione del giudice sportivo relativamente alle partite di Serie A che erano state rinviate. Per quanto riguarda Fiorentina-Udinese, sono stati concessi altri ...