Serena Morandi | il dramma privato di Gianni Morandi

Advertising

macho_morandi : @verstandres Nessuna delle due. Sono secondo in classifica con una squadra che senza infortuni o sfighe si gioca lo scudetto serena. - zazoomblog : Oggi è un altro giorno la moglie di Gianni Morandi Anna fa un saluto a sorpresa a Serena Bortone - #altro #giorno… - catachelu79 : @VanityFairIt Che che meraviglia veramente vedere Sangiooooo e Giuliiii mi riempiono il cuore enorme grazie grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Morandi

ZON.it

'Ciaosei una forza', il commento di Anna Dan, nota a tutti per essere sposata con Gianni. È lei che scatta molte delle foto che compaiono sui social e alla quale molti fan del ...Alla domanda diBortone sulla possibilità che i genitori possano un giorno tornare in gara, ... Mio padre quando ha saputo che c'erano Ranieri eha detto 'dovevo andare anch'io''. Oltre ...Sanremo è alle porte e Gianni Morandi torna con un pezzo scritto da Jovanotti dal titolo "Apri tutte le porte". Nella città ligure con il cantante di Monghidoro ...Valerio Scanu interviene a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone per parlare del Festival di Sanremo 2022 che inizia domani. Il cantante ...