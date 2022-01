Senza mascherina sulle piste da sci, insultano i carabinieri che li multano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non indossavano la mascherina Ffp2 nell’area di attesa della funivia Plan Maison, a Breuil-Cervinia. Ma quando i carabinieri li hanno fermati per identificarli e multarli i tre giovani hanno reagito con insulti e resistenza. L’episodio intorno alle 16.45 di ieri quando quattro ragazzi della provincia di Torino sono stato notati perchè Senza dispositivi di protezione individuale. I tre più giovani hanno però reagito insultando i carabinieri e uno si è rifiutato di esibire il documento d’identità. Tre sciatori sono stati denunciati in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e uno di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale, il quartoperché si è rifiutato di esibire il documento di identità. Per tutti e quattro è scattata la sanzione per aver omesso di indossare la mascherina ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non indossavano laFfp2 nell’area di attesa della funivia Plan Maison, a Breuil-Cervinia. Ma quando ili hanno fermati per identificarli e multarli i tre giovani hanno reagito con insulti e resistenza. L’episodio intorno alle 16.45 di ieri quando quattro ragazzi della provincia di Torino sono stato notati perchèdispositivi di protezione individuale. I tre più giovani hanno però reagito insultando ie uno si è rifiutato di esibire il documento d’identità. Tre sciatori sono stati denunciati in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e uno di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale, il quartoperché si è rifiutato di esibire il documento di identità. Per tutti e quattro è scattata la sanzione per aver omesso di indossare la...

Advertising

AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - pietroraffa : Momento ironia, ma neanche troppo: Mastella ha raccontato che Salvini girava a Benevento senza mascherina e lui l'… - fanpage : Dopo essere stato espulso dall'Australia, #Djokovic è stato visto senza mascherina a bordo dell'aereo di ritorno - AostaNews24 : In funivia senza mascherina, i fermati reagiscono. Tre denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale - LucaMercanti1 : Breuil-Cervinia: senza mascherina Ffp2 reagiscono a sanzione carabinieri: tre giovani sciatori denunciati -