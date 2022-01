'Sempre più bello', la chiusura della trilogia romantica esce al cinema (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva come evento speciale al cinema la chiusura della trilogia romantica iniziata con il film 'Sul più bello' e proseguita con 'Ancora più bello' : 'Sempre più bello' esce infatti nelle sale ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva come evento speciale allainiziata con il film 'Sul più' e proseguita con 'Ancora più' : 'piùinfatti nelle sale ...

Lavoro, Italia agli ultimi posti per soddisfazione professionale. Under 35 tra i più stressati al mondo ... partner Bain & Company " solo un lavoratore su cinque lo classifica come il fattore principale per la scelta di un lavoro, con la flessibilità che assume un ruolo sempre più importante: per il 12% ...

