Scuole, De Luca torna all’attacco: “Una truffa la riapertura voluta dal Governo” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il 10 gennaio avevamo 25.000 bimbi vaccinati, poco più del 10%. Oggi abbiamo 150.000 bimbi vaccinati, se avessimo avuto due settimane di tempo come avevamo chiesto per ampliare la vaccinazione, avremmo aperto le Scuole senza moltiplicare il contagio come sta avvenendo”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, tornando a criticare la fermezza del Governo sulla riapertura delle Scuole elementari e medie al 10 gennaio. “Le Scuole superiori – ha detto a Salerno – le avremmo aperte in Campania, ma avevo proposto di fare due settimane di stop per allargare la campagna di vaccinazione 5-11 anni. Dopo la truffa mediatica del 10 gennaio da parte del ministero della Pubblica istruzione è tutto aperto perché ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il 10 gennaio avevamo 25.000 bimbi vaccinati, poco più del 10%. Oggi abbiamo 150.000 bimbi vaccinati, se avessimo avuto due settimane di tempo come avevamo chiesto per ampliare la vaccinazione, avremmo aperto lesenza moltiplicare il contagio come sta avvenendo”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo Dendo a criticare la fermezza delsulladelleelementari e medie al 10 gennaio. “Lesuperiori – ha detto a Salerno – le avremmo aperte in Campania, ma avevo proposto di fare due settimane di stop per allargare la campagna di vaccinazione 5-11 anni. Dopo lamediatica del 10 gennaio da parte del ministero della Pubblica istruzione è tutto aperto perché ...

