Scuola, Pacifico (Anief) “2022 cruciale per contratto e precari” (Di lunedì 31 gennaio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Il 2022 sarà un anno particolare perchè si rinnova un contratto che è scaduto per 1,3 milioni di insegnanti e personale educativo della Scuola, e come Anief vogliamo portare diverse battaglie su questo rinnovo”. Lo dice in un'intervista all'Agenzia Italpress Marcello Pacifico, presidente di Anief, sindacato della Scuola. Un contratto che non si rinnova da più di dieci anni, è questo il primo punto sul quale Pacifico punta l'attenzione: “C'è un problema legato all'inflazione cresciuta in questi 14 anni dal primo blocco del contratto”. Ma anche le disparità di chi compie lo stesso lavoro ma sotto ombrelli contrattuali diversi: “C'è un problema di risorse legato a una parità di trattamento da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Ilsarà un anno particolare perchè si rinnova unche è scaduto per 1,3 milioni di insegnanti e personale educativo della, e comevogliamo portare diverse battaglie su questo rinnovo”. Lo dice in un'intervista all'Agenzia Italpress Marcello, presidente di, sindacato della. Unche non si rinnova da più di dieci anni, è questo il primo punto sul qualepunta l'attenzione: “C'è un problema legato all'inflazione cresciuta in questi 14 anni dal primo blocco del”. Ma anche le disparità di chi compie lo stesso lavoro ma sotto ombrelli contrattuali diversi: “C'è un problema di risorse legato a una parità di trattamento da ...

