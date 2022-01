Scuola, Bianchi: "Ok alla Dad solo per periodi molto brevi" (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Scuola deve essere 'in presenza: possono esserci esercizi di attività a distanza o integrata e surrogatoria, ma solo per tempi molto brevi'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladeve essere 'in presenza: possono esserci esercizi di attività a distanza o integrata e surrogatoria, maper tempi'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio...

