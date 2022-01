Scontro Lega-FIGC, Gravina: «Quindici giorni per adeguarsi o commissario» (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Lega Serie A avrà a disposizione fino al 15 febbraio prossimo per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale della FIGC lo scorso novembre, termine scaduto il quale la Federazione sarà pronta a procedere col commissariamento. Lo ha assicurato il presidente federale, Gabriele Gravina, in una risposta inviata all’AD della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 31 gennaio 2022) LaSerie A avrà a disposizione fino al 15 febbraio prossimo per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale dellalo scorso novembre, termine scaduto il quale la Federazione sarà pronta a procedere col commissariamento. Lo ha assicurato il presidente federale, Gabriele, in una risposta inviata all’AD della L'articolo

