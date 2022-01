Sci di fondo, Olimpiadi Pechino 2022: i favoriti gara per gara. Klæbo, Bolshunov, Johaug e Karlsson le stelle annunciate (Di lunedì 31 gennaio 2022) I Giochi olimpici di Pechino sono ormai alle porte. Lo sci di fondo assegnerà complessivamente 12 titoli, sei in campo maschile e altrettanti nel settore femminile. Interessante notare come questa disciplina sia una delle poche dove non sono previste gare aperte ad ambo i sessi, nonostante a fine anni ’90 fossero stati precorsi i tempi con le staffette miste, successivamente cassate a differenza di quanto accaduto in qualsiasi altro sport nel corso del XXI secolo. Comunque sia, il programma del fondo si aprirà il 5 febbraio e si chiuderà il 19 febbraio. Chi sono i favoriti in ogni competizione? Andiamo a effettuare una panoramica ad ampio spettro. 5 FEBBRAIO – SKIATHLON FEMMINILE Non c’è una favorita, bensì una favoritissima, ovvero Therese Johaug. La norvegese ha vinto gli ultimi due ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) I Giochi olimpici disono ormai alle porte. Lo sci diassegnerà complessivamente 12 titoli, sei in campo maschile e altrettanti nel settore femminile. Interessante notare come questa disciplina sia una delle poche dove non sono previste gare aperte ad ambo i sessi, nonostante a fine anni ’90 fossero stati precorsi i tempi con le staffette miste, successivamente cassate a differenza di quanto accaduto in qualsiasi altro sport nel corso del XXI secolo. Comunque sia, il programma delsi aprirà il 5 febbraio e si chiuderà il 19 febbraio. Chi sono iin ogni competizione? Andiamo a effettuare una panoramica ad ampio spettro. 5 FEBBRAIO – SKIATHLON FEMMINILE Non c’è una favorita, bensì unassima, ovvero Therese. La norvegese ha vinto gli ultimi due ...

