Sci alpino | la ristretta cerchia di italiani che hanno bissato l’oro alle Olimpiadi

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Questa settimana comincerà la XXIV edizione dei Giochi olimpici riservati agli sport della neve e del ghiaccio. Pechino passerà alla storia come la prima località a ospitare la manifestazione a Cinque cerchi sia in ambito estivo (2008) che invernale (2022). Ovviamente non tutte le discipline potranno tenersi in città, con molte gare stanziate nelle montagne a nord-ovest della capitale cinese, tra il cluster di Zhangjiakou e quello di Yanqing. Proprio in quest’ultimo luogo si terranno le competizioni di sci, sport dove l’Italia ripone forse le maggiori speranze di medaglia d’oro. Ebbene, una delle principali carte per far risuonare l’Inno di Mameli è quella Sofia Goggia che martedì 15 febbraio proverà a difendere il titolo della discesa conquistato a Pyeongchang 2018. L’impresa sarebbe di per sé storica, in quanto la sola Katja Seizinger è stata capace di ...