Sci alpinismo: Coppa del Mondo ad Albosaggia, i convocati dell'Italia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di sci alpinismo, il secondo consecutivo dopo la tappa in Svizzera della scorsa settimana. Nel week-end si gareggia sulle nevi di casa: ad Albosaggia (So), da giovedì 3 febbraio a sabato 5. Per l'evento il direttore tecnico della Nazionale italiana Stefano Bendetti ha ovviamente potuto stilare una lista molto folta di azzurri da schierare. Sci alpinismo, Coppa del Mondo Morgins: Eydallin e Boscacci sul podio nella Individual. Bene De Silvestro e Berra I convocati: Robert Antonioli, Matteo Eydallin, Michele Boscacci, Nadir Maguet, William Boffelli, Nicolò Canclini, Alex Oberbacher, Andrea Prandi, Federico Nicolini, Davide Magnini, Damiano Lenzi, Alba De Silvestro, Giulia Compagnoni, Mara Martini, Giulia Murada, ...

