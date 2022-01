Saoirse Ronan star e produttrice di The Outrun, tratto dall'autobiografia di Amy Liptrot (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'attrice Saoirse Ronan sarà la protagonista e produttrice del film ispirato all'autobiografia di Amy Liptrot intitolata The Outrun. Saoirse Ronan sarà protagonista e produttrice di The Outrun, il film diretto da Nora Fingscheidt tratto dall'autobiografia di Amy Liptrot. Il libro è stato pubblicato sette anni fa diventando un bestseller e conquistando numerosi riconoscimenti letterari. Al centro della trama di The Outrun ci sarà Rona, da poco uscita dal rehab, che ritorna nelle Isole Orkney dopo oltre un decennio trascorso distante dai luoghi in cui è cresciuta. Mentre si riavvicina alla realtà che ha contraddistinto il suo passato, i ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'attricesarà la protagonista edel film ispirato all'di Amyintitolata Thesarà protagonista edi The, il film diretto da Nora Fingscheidtdi Amy. Il libro è stato pubblicato sette anni fa diventando un bestseller e conquistando numerosi riconoscimenti letterari. Al centro della trama di Theci sarà Rona, da poco uscita dal rehab, che ritorna nelle Isole Orkney dopo oltre un decennio trascorso distante dai luoghi in cui è cresciuta. Mentre si riavvicina alla realtà che ha contraddistinto il suo passato, i ...

Advertising

BLEUL0C0 : RT @filmartbox: Saoirse Ronan by Paolo Roversi. - annachiara234 : Saoirse Ronan e Paul Mescal in Australia ?? #foe - SimonaCroisette : RT @_cIarissa_: Ma Dalia mi ricorda tantissimo Saoirse Ronan, ora ci ho pensato #masterchefit - thebIackpearI : RT @filmartbox: Saoirse Ronan by Paolo Roversi. - fleurfusillee : clary mi sta facendo guardare un film in cui c’è the og bambina rovinavite alla saoirse ronan in atonement, percepe… -