Santa Chiara, scrive "morte alla camorra" sulla facciata della chiesa: denunciata (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una 34enne incensurata e disoccupata, residente ad Avellino, è stata fermata dai carabinieri mentre era intenta a imbrattare le mura della basilica di Santa Chiara a Napoli. Era intenta a imbrattare le mura della basilica di Santa Chiara a Napoli, uno dei simboli della città. Questa volta, però, i passanti hanno reagito, e una pattuglia

