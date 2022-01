Sanremo2022, Iva Zanicchi a Storie Italiane: 'Io come la Ferilli: se vinco il festival mi spoglio a Domenica In' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dallo studio arriva la 'provocazione' di Davide Desario, il direttore di Leggo : ' Facciamo così: se per caso Iva Zanicchi vince il festival di Sanremo e quindi andrà a rappresentare l'Italia all'... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dallo studio arriva la 'provocazione' di Davide Desario, il direttore di Leggo : ' Facciamo così: se per caso Ivavince ildi Sanremo e quindi andrà a rappresentare l'Italia all'...

Advertising

IlContiAndrea : #Fiorello entra e si siede in platea ad assistere alle prove. Ora sta cantando Iva Zanicchi #ProveGeneraliSanremo #Sanremo2022 - xfunnygirl : RT @SanremoESC2022: Iva Zanicchi nelle storie Instagram: Ho fatto bene a metterla in squadra lo sapevo #Sanremo2022 #fantasanremo https://… - davidedesario : Sanremo2022, Iva Zanicchi a Storie Italiane: «Io come la Ferilli: se vinco il festival mi spoglio a Domenica In»… - proprio_nessuno : RT @proprio_nessuno: Iva zanicchi orgogliosa dopo aver cagato sul palco solo per farci vincere il fantaSanremo #Sanremo2022 - Sangio_Giulia_ : RT @IlContiAndrea: #Fiorello entra e si siede in platea ad assistere alle prove. Ora sta cantando Iva Zanicchi #ProveGeneraliSanremo #Sanre… -