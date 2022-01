Sanremo: le prove dei big al ‘Festival’ dal megafono all’autotune (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nell’azzurro che più azzurro non si può dell’Ariston, con i testi dei brani già pubblicati e i ritmi delle canzoni che devono restare rigorosamente inediti, le attenzioni dei giornalisti sulla sfilata dei 25 big alle prove alla vigilia del ‘Festival di Sanremo’ si concentrano sugli effetti luminosi e animati del palco e sul look degli artisti. Senza tralasciare qualche curiosità. Ecco allora che spicca un grammofono d’epoca accanto al direttore d’orchestra per il brano di Giusy Ferreri, che a sua volta usa un vecchio megafono per trasformare la sua voce durante l’esecuzione del brano. All’opposto temporale e tecnologico, fa da contrappunto l’autotune di diversi rappresentanti della categoria rap. Quanto agli effetti ottici, raggi laser per tutti e poi, a scelta, pioggia e temporali e mari in tempesta, figure ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nell’azzurro che più azzurro non si può dell’Ariston, con i testi dei brani già pubblicati e i ritmi delle canzoni che devono restare rigorosamente inediti, le attenzioni dei giornalisti sulla sfilata dei 25 big allealla vigilia del ‘Festival di’ si concentrano sugli effetti luminosi e animati del palco e sul look degli artisti. Senza tralasciare qualche curiosità. Ecco allora che spicca un grammofono d’epoca accanto al direttore d’orchestra per il brano di Giusy Ferreri, che a sua volta usa un vecchioper trasformare la sua voce durante l’esecuzione del brano. All’opposto temporale e tecnologico, fa da contrappunto l’autotune di diversi rappresentanti della categoria rap. Quanto agli effetti ottici, raggi laser per tutti e poi, a scelta, pioggia e temporali e mari in tempesta, figure ...

Advertising

IlContiAndrea : I voti delle prove generali: #Mahmood #Blanco, #Emma e #Irama splendono, #LaRappresentantediLista punta al podio, g… - tvsorrisi : Si, siamo alle prove di Sanremo 2022! Seguiteci per seguire attraverso le nostre parole, il lungo ascolto dal vivo… - NekOfficial : Verso Sanremo. Domani prove con @Ranieri_Calone ?? @SanremoRai - sogniappesi24_ : Anche lui ha fatto le prove per Sanremo - Ggmar00 : RT @venegunden: Il tecnico che annuncia il “Maestro #Michielin” ed #Emma che lo gela; “Maestra!”. Son soddisfazioni (per me). Prove #Sanremo -