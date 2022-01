Sanremo, le parole di Amadeus alla vigilia del debutto del festival (Di lunedì 31 gennaio 2022) alla vigilia del debutto del festival di Sanremo, Amadeus ha rivelato che non esiste alcun piano B qualora dovesse risultare positivo al Covid. Sanremo 2022, Amadeus: “Non c’è un piano B: se prendo il Covid, restiamo tutti qui” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)deldeldiha rivelato che non esiste alcun piano B qualora dovesse risultare positivo al Covid.2022,: “Non c’è un piano B: se prendo il Covid, restiamo tutti qui” su Donne Magazine.

Advertising

tvsorrisi : Si, siamo alle prove di Sanremo 2022! Seguiteci per seguire attraverso le nostre parole, il lungo ascolto dal vivo… - chiarandreella : RT @tvsorrisi: Si, siamo alle prove di Sanremo 2022! Seguiteci per seguire attraverso le nostre parole, il lungo ascolto dal vivo dei brani… - infoitcultura : Sanremo, clamorosa squalifica in arrivo: Amadeus è senza parole - ReaRyuugu : RT @ReaRyuugu: lo so che Sanremo è sempre molto divisivo quindi proverò a taggare i post dei post relativi ad esso con #sanremo e/o con #sa… - piersticazzi : Non ho parole ?? #Sanremo #sanremo22 -