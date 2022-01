Sanremo, la conferenza stampa della vigilia con Amadeus. Torna Rovazzi (con Orietta Berti) – La diretta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono ancora parecchi i dettagli attesi nella prima conferenza stampa del Festival di Sanremo. Finora Amadeus ha anticipato le principali caratteristiche dell’edizione 2022, dai cantanti in gara, alle conduttrici ospiti, fino ai super ospiti e alle incursioni attesissime di Fiorello. A introdurci in questa cinque giorni ci sono il conduttore e direttore artistico Amadeus, il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri; e poi il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo e il Presidente del Casinò di Sanremo Adriano Battistotti. Per il secondo anno consecutivo, sarà un festival che celebrerà la musica con l’ombra della pandemia. Ma «nonostante il dover ideare e gestire ogni dettaglio rispetto a un protocollo molto serio, quando ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono ancora parecchi i dettagli attesi nella primadel Festival di. Finoraha anticipato le principali caratteristiche dell’edizione 2022, dai cantanti in gara, alle conduttrici ospiti, fino ai super ospiti e alle incursioni attesissime di Fiorello. A introdurci in questa cinque giorni ci sono il conduttore e direttore artistico, il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il Sindaco diAlberto Biancheri; e poi il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo e il Presidente del Casinò diAdriano Battistotti. Per il secondo anno consecutivo, sarà un festival che celebrerà la musica con l’ombrapandemia. Ma «nonostante il dover ideare e gestire ogni dettaglio rispetto a un protocollo molto serio, quando ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? La conferenza stampa di #Sanremo2022 ?? - insta_agne : RT @fabiofiumeNa: Ecco qui! L'intervista ad @MarroneEmma è out now, come sempre su @AllMusicItalia #Sanremo2022 - tvblogit : 'Quando è arrivato Fiorello è stata una bellissima sorpresa. Mi ha detto 'secondo te? potevo lasciarti da solo?'' s… - Italia_Notizie : Festival di Sanremo, la prima conferenza stampa in diretta - tiscalinotizie : #Sanremo2022 Segui la conferenza stampa. Attenzione massima sulla presentazione della 72esima edizione del Festival… -