Sanremo | Ivan Cattaneo | “Lo guardo sempre Quella volta che portai e feci conoscere Anna Oxa”

"Il cast è buono, ampio e ben amalgamato, migliore rispetto a quello dell'anno scorso. E sono molto contento che tra gli ospiti ci sia il mio amico Checco Zalone". Così il cantante bergamasco Ivan Cattaneo si esprime in merito alla nuova edizione del Festival di Sanremo, ormai pronta per il via. La kermesse, che sarà nuovamente condotta da Amadeus, si svolgerà da martedì 1 a sabato 5 febbraio: abbiamo intervistato Ivan Cattaneo, l'artista originario di Pianico, sul Sebino, chiedendogli le impressioni della vigilia. Che cosa rappresenta per lei il Festival di Sanremo? Per me, come per tante altre persone, è un ricordo d'infanzia. Siamo cresciuti tutti con questa kermesse, che nel tempo è diventata una ricorrenza che si sussegue al Natale, alla Quaresima, al carnevale e alla Pasqua.

