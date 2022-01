Sanremo | indiscrezioni sull’ospite “sportivo” | ecco chi sarebbe

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) A rivelare il rumors Ansa Aci sarà anche Matteo Berrettini. Secondo Ansa, infatti, l’ospitechiamato sul palco dell’Aristonil tennista romano. Fresco di semifinale agli Australian Open 2022, il tennista italiano, che oggi ha raggiunto il suo best ranking diventando numero 6 al Mondo, salirà sul palco dell’Ariston. Stando alle ultime, l’azzurro, finalista a Wimbledon 2021 (finale poi persa con Djokovic)già in viaggio verso la Liguria. Leggi anche:, Amadeus: «Fiorello? Non pensavo accettasse. Mengoni? Non dico nulla» Lodovrebbe essere uno degli ospiti della prima serata, quella di domani martedì 2 febbraio 2022. Proprio oggi, in conferenza stampa, Amadeus non si era sbilanciato a domanda precisa sugli sportivi. Il conduttore ...