Sanremo, il napoletano Giovanni Truppi miglior artista indipendente (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, che tornerà dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi, al 72° Festival di Sanremo premia il cantautore Giovanni Truppi come miglior artista indipendente. Il cantautore partenopeo viene premiato dal Mei per il suo percorso indipendente, che lo ha visto più volte presente alla kermesse di Faenza, e per la sua canzone ‘Tuo padre, mia madre, Lucia’. Truppi è nato a Napoli nel 1981 ed ora abita a Bologna. Ha pubblicato cinque dischi: ‘C’è un me dentro di me’ (2009, che fu presentato proprio al Mei), ‘Il mondo è come te lo metti in testa’ (2013), Giovanni Truppi (2015), ‘la raccolta Solopiano’ (2017) e ‘Poesia e civiltà’ (2019), indicato tra i migliori ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, che tornerà dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi, al 72° Festival dipremia il cantautorecome. Il cantautore partenopeo viene premiato dal Mei per il suo percorso, che lo ha visto più volte presente alla kermesse di Faenza, e per la sua canzone ‘Tuo padre, mia madre, Lucia’.è nato a Napoli nel 1981 ed ora abita a Bologna. Ha pubblicato cinque dischi: ‘C’è un me dentro di me’ (2009, che fu presentato proprio al Mei), ‘Il mondo è come te lo metti in testa’ (2013),(2015), ‘la raccolta Solopiano’ (2017) e ‘Poesia e civiltà’ (2019), indicato tra ii ...

