Sanremo: ecco come si divideranno i Big. Rovazzi e Berti in barca (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si comincia con Morandi e Ranieri. Berti e Rovazzi salgono sulla nave Il Messaggero, pagina 20, di Ilaria Ravarino. Gli antichi rivali Gianni Morandi e Massimo Ranieri, e poi Noemi, La Rappresentante di Lista, Yuman, Giusy Ferreri, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Rkomi, Mahmood e Blanco, Michele Bravi e Ana Mena. Saranno questi i primi 12 cantanti a esibirsi – in un ordine ancora da definire – domani su Rai1, durante la prima serata di Sanremo. Mercoledì 2 febbraio sarà invece il turno di Elisa, Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Highsnob e Hu, Fabrizio Moro, Irama, Aka 7even, Tananai, Matteo Romano ed Emma. Ad annunciarlo ieri è stato, in collegamento con il Tg1, lo stesso Amadeus, che confeziona così due serate in equilibrio con i nomi dei veterani accoppiati due a due, la truppa di ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si comincia con Morandi e Ranieri.salgono sulla nave Il Messaggero, pagina 20, di Ilaria Ravarino. Gli antichi rivali Gianni Morandi e Massimo Ranieri, e poi Noemi, La Rappresentante di Lista, Yuman, Giusy Ferreri, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Rkomi, Mahmood e Blanco, Michele Bravi e Ana Mena. Saranno questi i primi 12 cantanti a esibirsi – in un ordine ancora da definire – domani su Rai1, durante la prima serata di. Mercoledì 2 febbraio sarà invece il turno di Elisa, Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Highsnob e Hu, Fabrizio Moro, Irama, Aka 7even, Tananai, Matteo Romano ed Emma. Ad annunciarlo ieri è stato, in collegamento con il Tg1, lo stesso Amadeus, che confeziona così due serate in equilibrio con i nomi dei veterani accoppiati due a due, la truppa di ...

