Sanremo come il Quirinale, si riparte dal bis di Fiorello. Giallo sull'ingaggio: ci sarà la prima sera, poi… (Di lunedì 31 gennaio 2022) Fiorello come Mattarella, il suo bis tiene col fiato in sospeso il festival di Sanremo. A partire dal conduttore e direttore artistico Amadeus. Che, dopo l'azzardo dello scorso anno con l'edizione della pandemia (senza pubblico in sala) e con stringenti misure di sicurezza, per quest'anno punta sul sicuro. Non in materia di prevenzione sanitaria: bensì di riuscita spettacolare e di risultati Auditel. E allora, come la maggioranza di governo per l'elezione presidenziale, anche il Festival di Sanremo punta sul sicuro: sul rassicurante re-ingaggio di Fiorello. Sull'ospitata dei vincitori dello scorso anno: i Maneskin. Sul ritorno in gara dei big più gettonati da giovani e giovanissimi, tra vincitori e coach, tutti volti noti di Amici: da Emma ad Elisa, passando per Irama e Sangiovanni.

