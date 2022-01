Sanremo | arriva anche San Fiorello Salvatore del Festival

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Gag Amadeus-è già show aLa Repubblica, pagina 31, di Silvia Fumarola. L’amico ritrovato si presenta versione Tootsie, accappatoio e bigodini fucsia («Quel colore che alle altre ci sbatte e a me mi dona», come insegnava la grande Franca Valeri). Il gioco tra due amici che si vogliono bene è nella gag in cuiapre la porta della sua stanza d’albergo a. «Quand’è il? Porca miseria io parto dopodomani. Me lo dovevi dire prima… Ora devo andare, mi sto preparando per l’inaugurazione di una serra…». Uno sketch che fa esultare Amadeus: «c’è, ilpuò cominciare». La stanza dell’Hotel Globo, la 407, è la stessa dello scorso anno. Il video trasmesso dal Tg1 racconta la complicità e l’allegria. Il conduttore ha raccontato ...