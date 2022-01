Sanremo 2022, Papa Francesco manda ‘Nessuno mi può giudicare’ della Caselli e altri dischi al Cardinal Ravasi: il tweet (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lo abbiamo visto entrare in un negozio di dischi della Capitale, Stereosound per “benedire il locale ristrutturato”. Cliente storico, Papa Francesco conosce i proprietari. E ora rispunta la passione per la musica del Santo Padre in un tweet del Cardinal Ravasi: “Si avvicina #Sanremo2022 e ho ricevuto un’altra serie di materiali musicali da Papa Francesco. Auguri al Festival!”. Quali sono i “materiali musicali”? Si va da Arvo Part a Bach, passando per Il Volo e Caterina Caselli con “Nessuno mi può giudicare”. Si avvicina #Sanremo2022 e ho ricevuto un’altra serie di materiali musicali da Papa Francesco. Auguri al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lo abbiamo visto entrare in un negozio diCapitale, Stereosound per “benedire il locale ristrutturato”. Cliente storico,conosce i proprietari. E ora rispunta la passione per la musica del Santo Padre in undel: “Si avvicina #e ho ricevuto un’altra serie di materiali musicali da. Auguri al Festival!”. Quali sono i “materiali musicali”? Si va da Arvo Part a Bach, passando per Il Volo e Caterinacon “Nessuno mi può giudicare”. Si avvicina #e ho ricevuto un’altra serie di materiali musicali da. Auguri al ...

