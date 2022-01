Sanremo 2022, la prima serata: cantanti, canzoni e ospiti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Al via Sanremo 2022 con la prima serata in diretta dal teatro Ariston, che si annuncia, come sempre, ricca e dunque anche lunga. A togliere ogni illusione sull’orario di chiusura è stato Amadeus che in conferenza stampa, riferendosi all’ormai proverbiale durata delle serate del suo festival ha detto: “Non chiuderemo sicuramente al mezzanotte e mezza”. Intendendo con tale frase che l’orario sarà di certo più tardo. Dunque, mettiamoci comodi e vediamo cosa ci aspetta nella serata di apertura di Sanremo 2022. Sanremo 2022, i cantanti in gara nella prima serata Partiamo dai cantanti che vedremo sfilare sul palco dell’Ariston nella sera/ notte di martedì 1 ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 31 gennaio 2022) Al viacon lain diretta dal teatro Ariston, che si annuncia, come sempre, ricca e dunque anche lunga. A togliere ogni illusione sull’orario di chiusura è stato Amadeus che in conferenza stampa, riferendosi all’ormai proverbiale durata delle serate del suo festival ha detto: “Non chiuderemo sicuramente al mezzanotte e mezza”. Intendendo con tale frase che l’orario sarà di certo più tardo. Dunque, mettiamoci comodi e vediamo cosa ci aspetta nelladi apertura di, iin gara nellaPartiamo daiche vedremo sfilare sul palco dell’Ariston nella sera/ notte di martedì 1 ...

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Amadeus: 'Sarà il Sanremo della gioia e della leggerezza'. 'Fiorello? L'ho stressato dalla scorsa estate...' [dal nostro in… - sonomartiii : RT @Sanremo__2022: +++CHE SANREMO 2022 ABBIA UFFICIALMENTE INIZIO+++ -