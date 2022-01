Sanremo 2022, la conferenza stampa in diretta. Amadeus: «Io col Covid? Nessun piano B. Affascinato da Drusilla Foer, ironica ed elegante» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto pronto all'Ariston di Sanremo. Domani sera il via ufficiale al Festival: oggi è il giorno della conferenza stampa di Amadeus, che ieri sera ha annunciato i Big che si esibiranno tra... Leggi su ilmattino (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto pronto all'Ariston di. Domani sera il via ufficiale al Festival: oggi è il giorno delladi, che ieri sera ha annunciato i Big che si esibiranno tra...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - italiaserait : Sanremo 2022, Amadeus pronto a partire con una sola paura : “Se prendo il Covid non c’è piano B, restiamo qui altri… - menade : RT @MarroneEmma: / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 -