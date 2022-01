Sanremo 2022, Iva Zanicchi: “se vinco il Festival vado in costume a Domenica In” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2022 Iva Zanicchi fa una promessa dedicata agli spettatori di Domenica In. Domani, martedì 1° febbraio, inizia Sanremo 2022 e, pur di vincerlo, Iva Zanicchi è disposta a spogliarsi: la cantante emiliana ha scherzosamente promesso, in caso di vittoria, di andare a Domenica In in costume. Peccato che la vittoria della Zanicchi sia quotata 50 a 1, stessa quota riservata ad Ana Mena e Giusy Ferreri. Iva Zanicchi non saliva sul palco dell'Ariston da 13 anni, in questa 72a edizione ritorna con il brano 'Voglio Amarti', che dà il titolo all'omonimo album in uscita subito dopo la conclusione della kermesse. La cantante ha vinto il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alla vigilia della prima serata deldiIvafa una promessa dedicata agli spettatori diIn. Domani, martedì 1° febbraio, iniziae, pur di vincerlo, Ivaè disposta a spogliarsi: la cantante emiliana ha scherzosamente promesso, in caso di vittoria, di andare aIn in. Peccato che la vittoria dellasia quotata 50 a 1, stessa quota riservata ad Ana Mena e Giusy Ferreri. Ivanon saliva sul palco dell'Ariston da 13 anni, in questa 72a edizione ritorna con il brano 'Voglio Amarti', che dà il titolo all'omonimo album in uscita subito dopo la conclusione della kermesse. La cantante ha vinto il ...

