Sanremo 2022, il Fantasanremo spopola: ecco come si gioca e cosa si vince. “Bonus storici? Ecco quello che speriamo di non applicare mai” (Di lunedì 31 gennaio 2022) La 72° edizione del Festival della canzone italiana inizierà tra meno di due settimane e tra gli artisti, cantanti, comici e presentatori chiamati alla kermesse sanremese c’è una categoria che non sta passando inosservata su web e social: i fantallenatori. Si, proprio così, perché anche quest’anno ad accompagnare l’appuntamento canoro più famoso d’Italia ci sarà il FantaSanremo, il gioco per appassionati e non, che nella scorsa edizione ha coinvolto cantanti e influencer, dove si può creare una propria squadra tra i 25 partecipanti e vincere in base alle loro performance sul palco dell’Ariston. “In poco più di due settimane abbiamo raggiunto quasi 70mila squadre ed oltre 10mila leghe, per il primo febbraio prevediamo di arrivare alle oltre 100mila iscrizioni – dichiara a FQMagazine Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del gioco -. La novità di questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) La 72° edizione del Festival della canzone italiana inizierà tra meno di due settimane e tra gli artisti, cantanti, comici e presentatori chiamati alla kermesse sanremese c’è una categoria che non sta passando inosservata su web e social: i fantallenatori. Si, proprio così, perché anche quest’anno ad accompagnare l’appuntamento canoro più famoso d’Italia ci sarà il Fanta, il gioco per appassionati e non, che nella scorsa edizione ha coinvolto cantanti e influencer, dove si può creare una propria squadra tra i 25 partecipanti ere in base alle loro performance sul palco dell’Ariston. “In poco più di due settimane abbiamo raggiunto quasi 70mila squadre ed oltre 10mila leghe, per il primo febbraio prevediamo di arrivare alle oltre 100mila iscrizioni – dichiara a FQMagazine Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del gioco -. La novità di questa ...

