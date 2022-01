Sanremo 2022, Highsnob a rischio squalifica? Il brano accusato di plagio: ecco come è finita (Di lunedì 31 gennaio 2022) Highsnob accusato di plagio da Junor Cally e rischierebbe la squalifica dal Sanremo 2022? ecco le conclusioni Il Festival di Sanremo 2022 apre i battenti domani martedì 1 febbraio 2022 e già ci sono state le prime polemiche. Pochi giorni fa, il rapper Junior Cally ha accusato Highsnob di aver presentato alla kermesse sanremese un suo brano. L’artista parteciperà assieme a Hu con “Abbi cura di te”, pezzo che ha già suscitato polemiche a causa di Antonio Signore (Junior Cally). “A malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte“ ha esordito così il rapper nel suo post su ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022)dida Junor Cally e rischierebbe ladalle conclusioni Il Festival diapre i battenti domani martedì 1 febbraioe già ci sono state le prime polemiche. Pochi giorni fa, il rapper Junior Cally hadi aver presentato alla kermesse sanremese un suo. L’artista parteciperà assieme a Hu con “Abbi cura di te”, pezzo che ha già suscitato polemiche a causa di Antonio Signore (Junior Cally). “A malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte“ ha esordito così il rapper nel suo post su ...

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - Blowjoint : L'atmosfera al Teatro del Canniston per questo #CannabiSanremo inizia già a farsi calda! - Smargiasso1975_ : RT @Adnkronos: Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non può chie… -