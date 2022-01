Sanremo 2022, Gaia Girace e Margherita Mazzucco all’Ariston prima de L’Amica Geniale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Imperverserà per una settimana e concentrerà su Rai 1 tutta la curiosità del pubblico: parte il Festival di Sanremo 2022 domani 1 Febbraio 2022, l’amatissima kermesse che ferma l’Italia e mette in ombra il resto del palinsesto. Un dettaglio che non sfugge alla dirigenza RAI: ha infatti prontamente deciso di sfruttare i riflettori sull’Ariston per promuovere e raccontare le proprie fiction, di cui la rete va incredibilmente orgogliosa e alle quali il pubblico risponde con grandissimo entusiasmo. I volti principali delle fiction Rai in corso (o pronte a ripartire con nuove stagioni) saranno infatti ospiti speciali di Sanremo, raccontati con abile maestria da Amadeus. Tra i nomi certi spiccano Gaia Girace e Margherita Mazzucco, due nomi che sono una ... Leggi su dilei (Di lunedì 31 gennaio 2022) Imperverserà per una settimana e concentrerà su Rai 1 tutta la curiosità del pubblico: parte il Festival didomani 1 Febbraio, l’amatissima kermesse che ferma l’Italia e mette in ombra il resto del palinsesto. Un dettaglio che non sfugge alla dirigenza RAI: ha infatti prontamente deciso di sfruttare i riflettori sull’Ariston per promuovere e raccontare le proprie fiction, di cui la rete va incredibilmente orgogliosa e alle quali il pubblico risponde con grandissimo entusiasmo. I volti principali delle fiction Rai in corso (o pronte a ripartire con nuove stagioni) saranno infatti ospiti speciali di, raccontati con abile maestria da Amadeus. Tra i nomi certi spiccano, due nomi che sono una ...

