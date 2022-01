Sanremo 2022, Donatella Rettore costretta a rinunciare alla trasfusione di sangue prima del Festival (Di lunedì 31 gennaio 2022) Donatella Rettore ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo. La cantante è stata scelta per la 72esima edizione della kermesse, nella quale gareggerà insieme a Ditonellapiaga. La sua partecipazione però è stata messa a serio rischio da un imprevisto riguardante una patologia scoperta anni fa. Donatella Rettore non riesce a fare la trasfusione prima del Festival di Sanremo: cosa le è successo Mentre i suoi fan stanno ormai contando le ore che mancano all’inizio del Festival di Sanremo, Donatella Rettore rompe il silenzio su una vicenda che l’ha vista protagonista in queste ore. Come ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022)ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute a poche ore dall’inizio deldi. La cantante è stata scelta per la 72esima edizione della kermesse, nella quale gareggerà insieme a Ditonellapiaga. La sua partecipazione però è stata messa a serio rischio da un imprevisto riguardante una patologia scoperta anni fa.non riesce a fare ladeldi: cosa le è successo Mentre i suoi fan stanno ormai contando le ore che mancano all’inizio deldirompe il silenzio su una vicenda che l’ha vista protagonista in queste ore. Come ...

