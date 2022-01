Sanremo 2022, Anna Valle super ospite al Festival (Di lunedì 31 gennaio 2022) Anna Valle super ospite al Festival. Per la 72ma edizione Amadeus punta tutto sui grandi nomi delle fiction Rai. Oltre a , e ci saranno anche Anna Valle, . Leggi anche > Miss Italia per eccellenza e ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022)al. Per la 72ma edizione Amadeus punta tutto sui grandi nomi delle fiction Rai. Oltre a , e ci saranno anche, . Leggi anche > Miss Italia per eccellenza e ...

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - jessicagaibotti : RT @RevenewsI: #MatteoRomano ci racconta il brano 'Virale' che porterà a #Sanremo2022 e cosa lo attende nei prossimi mesi. - LaStampa : Berrettini&co a Sanremo: tutti gli sportivi dei Festival di Amadeus -