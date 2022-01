Sanremo 2022, Amadeus: “Se prendo il Covid non c’è piano B” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non c’è un piano B: se prendo il Covid, restiamo tutti qui” a Sanremo 2022 “per altri dieci giorni…”. Lo dice con il sorriso e con scaramanzia Amadeus, alla vigilia della prima serata del Festival che si dipanerà da domani a sabato notte, quando sarà in realtà già domenica. “Sicuramente non finiremo subito dopo la mezzanotte, si andrà avanti almeno fino all’una e mezza”, è la previsione, una promessa che potrebbe anche suonare come una benevola ‘minaccia’. “Mi auguro che sarà il festival della gioia” afferma; e la presenza fra gli ospiti di Fiorello e di Checco Zalone, in tal senso, promette bene. Lo showman siciliano era rimasto in forse fino all’ultimo momento. “Anche io fino all’altro giorno non avevo nessuna certezza – assicura Amadeus -. Poi, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non c’è unB: seil, restiamo tutti qui” a“per altri dieci giorni…”. Lo dice con il sorriso e con scaramanzia, alla vigilia della prima serata del Festival che si dipanerà da domani a sabato notte, quando sarà in realtà già domenica. “Sicuramente non finiremo subito dopo la mezzanotte, si andrà avanti almeno fino all’una e mezza”, è la previsione, una promessa che potrebbe anche suonare come una benevola ‘minaccia’. “Mi auguro che sarà il festival della gioia” afferma; e la presenza fra gli ospiti di Fiorello e di Checco Zalone, in tal senso, promette bene. Lo showman siciliano era rimasto in forse fino all’ultimo momento. “Anche io fino all’altro giorno non avevo nessuna certezza – assicura-. Poi, ...

