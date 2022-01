Sanremo 2022, Amadeus annuncia l’ospite sportivo per la prima serata del Festival: arrivano importanti conferme (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancano ormai circa 24 ore all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo e le anticipazioni sul tanto atteso evento non mancano. Anche questa sera, il conduttore e direttore creativo della competizione canora Amadeus si è collegato con il Tg1, per svelare qualcosa in più sulla kermesse. Oggi è stato annunciato il nome di uno speciale ospite proveniente dal mondo sportivo. Amadeus annuncia un ospite speciale per il Festival di Sanremo: il mondo dello sport incontra l’Ariston Nella giornata di ieri, Amadeus ha rotto gli indugi sull’ipotetica presenza di Fiorello a Sanremo 2022. Con un simpatico siparietto infatti, il conduttore ha fatto sapere al pubblico del ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancano ormai circa 24 ore all’inizio della 72esima edizione deldie le anticipazioni sul tanto atteso evento non mancano. Anche questa sera, il conduttore e direttore creativo della competizione canorasi è collegato con il Tg1, per svelare qualcosa in più sulla kermesse. Oggi è statoto il nome di uno speciale ospite proveniente dal mondoun ospite speciale per ildi: il mondo dello sport incontra l’Ariston Nella giornata di ieri,ha rotto gli indugi sull’ipotetica presenza di Fiorello a. Con un simpatico siparietto infatti, il conduttore ha fatto sapere al pubblico del ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Sanremo 2022: Amadeus e le protagoniste femminile del Festival - - tvblogit : Rettore intona la canzone di Sanremo 2022 a La Vita in Diretta, Ditonellapiaga: “Non si può cantare!” -