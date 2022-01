Sandro Parcaroli | sindaco di Macerata | ' Adesso sette anni di crescita costante'

Advertising

CronacheMc : VATICANO - Il 5 febbraio una delegazione Anci sarà ricevuta dal pontefice. Per la nostra provincia ci sarà Sandro P… - CronacheMc : Incontro in Regione per Sandro Parcaroli, accompagnato da Tristano Luchetti, dirigente dei Servizi tecnici del Comu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Parcaroli

corriereadriatico.it

MACERATA - Consenso unanime per il bis al Colle ed anche il primo cittadino di Macerataè in linea: 'Il presidente Sergio Mattarella è stato il protagonista di un grande settennato come Capo dello Stato, era già nel cuore degli italiani e la sua azione lo ha radicato ...Il sindaco 'arciere'Dunque una semplice cena tra amici, così come l'ha definita il primo cittadino di Civitanova Fabrizio Ciarapica. Stessa linea per il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, così come ...MACERATA - Consenso unanime per il bis al Colle ed anche il primo cittadino di Macerata Sandro Parcaroli è in linea: «Il presidente Sergio Mattarella è stato il protagonista di ...MACERATA - Avanza il progetto di sicurezza di luoghi e cittadini attraverso la videosorveglianza, un piano da 200mila euro che porterà in città 43 nuove telecamere di cui 16 ...