San Severo: incidente sulla statale, ferito trasportato con l'elisoccorso alla rianimazione

Secondo grave sinistro nella stessa strada

grave incidente stradale sulla statale 16, a nord di San Severo. Per cause da dettagliare il sinistro in cui un uomo, gravemente ferito, è stato trasportato in elisoccorso al reparto di rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia. Ieri, sempre in zona, si era verificato un analogo grave incidente.

