Salvini vuole federare il centrodestra senza Meloni | «Facciamo come i Repubblicani in Usa»

(Di lunedì 31 gennaio 2022) «È inutile nasconderci dietro un dito. Le votazioni per il presidente della Repubblica hanno mostrato la potenziale forza ma anche i limiti, della coalizione diè attualmente». In un’intervista al Giornale oggi Matteolancia l’idea di una «federazione didelle forze che appoggiano il governo Draghi». Escludendo quindi dalla coalizione Fratelli d’Italia e Giorgia. «Non basta sommare le nostre forze ma è necessario che si cominci a ragionare in un’ottica veramente unitaria. È giunto il momento di federarci. Solo un nuovo contenitore politico delle forze di, a cominciare da quelle che appoggiano il governo Draghi, può agire in modo incisivo. Il nostro modello può essere quello del Partito Repubblicano americano», afferma il ...

Chi si consegnerebbe oggi legato mani e piedi a? Nemmeno la Meloni. Infatti perfino lei ... La soglia non deve essere troppo bassa, se siusarla come incentivo a unirsi in un mondo di ...... è riuscire a dare risposte a un elettorato che è molto meno diviso dei propri leader e... A Paola Di Caro che le chiede se sia ancora alleata con Berlusconi e, la leader di FdI risponde ...Matteo Salvini convoca per domani il consiglio federale della Lega ... fine hanno portato a pregare Sergio Mattarella di concedere il bis. Tra i pochi a non volere quel secondo settennato, proprio ...«È la sconfitta di alcuni politici, non della politica», spiega il leader di Italia Viva. Ritrovata la sintonia con il segretario del Pd Enrico Letta: «Sui temi di fondo siamo sempre dalla stessa part ...