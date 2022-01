Salvini tritato sul Quirinale Il retroscena | chi l' ha tradito | com' è andata davvero Cosa si hanno nascosto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Se accendi la televisione, nelle tante dirette per l'elezione del presidente della Repubblica, non c'è un commentatore che non dica cheha fatto una figuraccia, che non è un leader all'altezza, che dovrebbe andarsene, che è una trottola. Se apri i social network gli epiteti rivolti al leader leghista sono ancora più duri, insulti puri. Però calma a fare i funerali alla gente, in particolare al segretario del Carroccio. Sicuramente l'immagine del Capitano, che si propone in favore di telecamere sempre battagliero, decisivo, risolutivo, non ne è uscita vincente. Sicuramente il risultato- ad esempio eleggere un presidente di area centrodestra - non è stato raggiunto, tuttaviaè stato l'unico protagonista politico ad aver giocato, ad averci messo la faccia, ad aver tentato di costruire un'alternativa a Mattarella. L'impegno è stato massimo, ...