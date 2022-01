Salvini sogna una destra a guida reazionaria: 'Una federazione come i repubblicani Usa' (Di lunedì 31 gennaio 2022) La destra italiana? Moderna o un agglomerato di reazionari come l'attuale Gop nelle mani di Trump? 'Bisogna reagire e creare daccapo le condizioni del nostro stare insieme. Anche il progetto più ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) Laitaliana? Moderna o un agglomerato di reazionaril'attuale Gop nelle mani di Trump? 'Bireagire e creare daccapo le condizioni del nostro stare insieme. Anche il progetto più ...

Advertising

_maria1503_ : Salvini sogna una destra a guida reazionaria: 'Una federazione come i repubblicani Usa' Il capo della Lega prende… - globalistIT : Ossia come esempio un partito che difende i golpisti - infosubmarine : Centrodestra e M5S escono disastrati dalla riconferma di Mattarella al Quirinale: mentre Salvini sogna un nuovo par… - giuseppebrunet7 : @Black173812181 @fattoquotidiano @salvini_giacomo Sogna, sogna, col PROPORZIONALE per Salvini e Meloni OPPOSIZIONE A VITA ?? - carlorippa : Salvini sogna: un partito repubblicano come in America! -